آغاز کوچ پائیزه عشایر قوچان به سمت مناطق قشلاقی استان گلستان

وی افزود: عشایر شهرستان قوچان با ۴۵۰ خانوار و بیش از ۶۰ هزار رأس دام در فصل قشلاق به شهرستان مراوه تپه در استان گلستان کوچ کرده و با طی مسافت ۳۷۰ کیلومتری و عبور از مسیرهای فاروج، شیروان، بجنورد، مانه و سملقان و ایلراه‌های شلمی و خشتلی به حوزه استان گلستان (قشلاق مراوه تپه) وارد و در آنجا مستقر می‌شوند و تا پانزدهم اردیبهشت‌ماه سال بعد در آنجا استقرار دارند.

به گزارش اداره کل امور عشایر خراسان رضوی، جعفری گفت: با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته و در راستای آیین‌نامه ساماندهی عشایر دستگاه‌های مرتبط شامل نیروی انتظامی، بسیج عشایری، آموزش و پرورش، دامپزشکی، منابع طبیعی و بهداشت و درمان، موظفند نسبت به تأمین امنیت و خدمات‌رسانی مناسب به عشایر در مناطق قشلاقی اقدام نمایند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: معلمان زن، قابلیت کار در مناطق عشایری را ندارندمدیرامور عشایری استان همدان با تأکید براینکه در زمینه معلم دانش آموزان عشایر همچنان مشکل داریم، گفت: معلمان زن دانش آموزان عشایری قابلیت کار در مناطق عشایری ندارند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: معرفی برگزیدگان بیست و یکمین دوره مسابقات ملی مهارت گرگانآیین اختتامیه بیست و یکمین دوره مسابقات ملی مهارت با معرفی نفرات برتر در ۶ رشته حوزه فناوری اطلاعات به میزبانی استان گلستان و شهرستان گرگان برگزار شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: کوچ پاییزه دام عشایر تهران/ تولید سالانه ۷۰ هزار تن محصولات دامی و پروتئینی توسط عشایر استانمدیر امور عشایر استان تهران با تأکید بر لزوم ایجاد بازارچه های فصلی برای عرضه محصولات عشایری در سطح استان تهران از تولید سالانه ۷۰ هزار تن محصولات دامی و پروتئینی توسط عشایر استان تهران خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: توازن بین رشته‌های تحصیلی در لرستان بهم‌ خورده استمدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت: توازن بین رشته‌ها در استان بهم‌خورده و در لرستان تنها ۳۳ درصد دانش‌آموزان به سمت رشته‌های هنرستانی هدایت شدند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: جشنواره ورزش‌های همگانی دانشجویان استان مرکزی برگزار شدجشنواره ورزش‌های همگانی دانشجویان استان مرکزی به میزبانی دانشگاه پیام نور استان برگزار شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: پنجمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج قم آغاز شدپنجمین رویداد تخصصی تولید محتوای دیجیتال استان قم صبح امروز با حضور تیم‌های شرکت‌کننده، آغاز شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕