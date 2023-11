فریبا بریمانی افزود: امسال از ۲ الی ۱۵ آبان ماه در سطح کشور کارزار رسانه‌ای پیشگیری از اعتیاد"والد آگاه، فرزند ایمن" «که آیا می‌دانید فرزندت کجاست» برگزار می‌شود لذا والدین باید بدانند فرزندانشان با چه کسانی رفت و آمد می‌کنند و قدرت نه گفتن در پیشگیری از اعتیاد موضوع مهمی است چرا که عمده افراد خجالتی در دام اعتیاد می‌افتند.

این مسئول تصریح کرد: در عین حال اعتیاد برای همه خطرناک است و درمانش بسیار سخت؛ بنابراین پیشگیری باید مثل همیشه مقدم بر درمان اعتیاد باشد چرا که افراد اگر در این فرآیند سالم بمانند هم سویه این بیماری کاهش پیدا کرده و هم علمی و عاقلانه خواهد بود.

در ادامه"علی شیرازی" دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مازندران با بیان اینکه، والدین نخستین و مهم‌ترین نهاد اجتماعی است که نقش بسیار مهمی در الگوهای رفتاری و شخصیتی فرزندان دارد، اظهار کرد: از این‌رو در خانواده‌هایی که پیوند عاطفی محکم‌تری وجود دارد آسیب‌های اجتماعی کمتر است و در خانواده‌هایی که بین والدین و فرزندان فاصله بیشتری است درصد شیوع آسیب‌های اجتماعی ۴ برابر بیشتر است.

وی یادآور شد: خانواده‌ باید بداند فرزندش کجاست؛ با چه کسی است و چیکار می‌کند. لذا ایجاد کارزار رسانه‌ای پیشگیری از اعتیاد از سوی بهزیستی یک اقدام مهم و در جهت کاهش بیماری اعتیاد است.

