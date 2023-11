آغاز بکار چهارمین همایش بررسی فنی و حقوقی فروریزش ساختمان در زاهدان

حمزه شکیب افزود: تهیه سامانه یکپارچه کشوری یکی از مهمترین اقدامات در جهت شفافیت اصول و کار سازمان های نظام مهندسی کشور بوده است. به گزارش ایسنا، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در این همایش گفت: هیچ یک از دستگاه ها و ادارات حق ندارند که مقررات ملی ساختمان را زیر پا بگذارد و وارد حوزه ساخت و ساز شوند.

حامد مانی‌فربیان کرد: دریافت گزارش‌های مستمر از نحوه رعایت قوانین، مقررات و استانداردها در ساخت اجزای غیرسازه‌ای همراه با اجزای سازه‌ای سبب شده تا میزان مقاومت ساختمان‌های جدید نسبت به ساختمان‌های موجود، بالاتر باشد.

وی تصریح کرد: هم اکنون کمیته‌های ایمنی در استان‌ها در حال فعالیت هستند که این کمیته‌ها از نمایندگان دستگاه‌های عضو تشکیل شده‌اند و لازم است مهندسان دارای صلاحیت و آموزش دیده، به‌ویژه کارشناسان ماده ۲۷، تحت نظارت و راهبری این کمیته‌ها که به ریاست معاون عمرانی استان‌ها و دبیری ادارات کل راه و شهرسازی فعالیت می‌کنند نسبت به ارزیابی ساختمان‌های ناایمن اقدام کنند، زیرا در غیر این صورت نیازمند صرف زمان بسیار برای شناسایی این دسته از ساختمان‌ها در کل کشور خواهیم بود.

مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی شناسایی ساختمان‌های نا ایمن را کاری علمی و تخصصی برشمرد و تاکید کرد: انجام این کار باید از طریق افراد آموزش دیده و دارای صلاحیت انجام شود. رییس سازمان نظام مهندسی سیستان و بلوچستان نیز در این همایش گفت:از ابتدای امسال ۸۵ دوره آموزشی در سازمان نظام مهندسی استان برگزار شده است.

حبیب الرحمن جمشیدزهی افزود: در کل کشور جزو دو استان نخست در حوزه آموزش هستیم چراکه معتقدیم برگزاری دوره‌های آموزشی ارتقای دانش مهندسان و در نهایت ارتقای کیفیت ساخت وساز را به همراه دارد.

