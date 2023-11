آغاز مسابقات اسبدوانی فصل پاییزه شهرستان گنبدکاووس

همچنین روز دوم مسابقات جمعه ۱۲ آبان ماه با شرکت ۷۶ راس اسب از ساعت ۱۲:۳۰ در ۷ دور و در مسافت‌های ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ متر در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار خواهد شد. تعداد ۵۷ راس اسب از نژاد‌های ترکمن، تروبرد و دوخون در ۶ دور و در مسافت ۱۰۰۰ متر در روز پنج‌شنبه به رقابت خواهند پرداخت.

مبلغ ۷ میلیارد و ۳۵۳ میلیون ریال جوایز نقدی درنظر گرفته شده برای مسابقات روز پنج‌شنبه و مبلغ ۱۱ میلیارد و ۹ میلیون ریال جوایز نقدی درن ظر گرفته شده برای مسابقات روز جمعه به مالکین، مربیان و چابکسواران اسب‌های برتر اهداء خواهد شد.

