آغاز فرآیند اجرایی نخستین شهرک تخصصی صنفی فارس

وی تصریح کرد: با پایان یافتن مراحل اخذ استعلامات و تملک و این شهرک تخصصی، برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های زیرساختی انجام شده است. هاشمی تصریح کرد: شهرک تخصصی صنفی شیراز با مشارکت مجتمع اقتصادی کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) در اراضی به مساحت ۹۷ هکتار در جاده نیروگاه سیکل ترکیبی احداث می‌شود.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با بیان اینکه این شهرک تخصصی ظرفیت استقرار ۲۰۰۰ واحد صنفی با پیش‌بینی اشتغال ۸ هزار نفر را خواهد داشت، افزود: در شهرک تخصصی صنفی شیراز انواع صنوف تولیدی و توزیعی و اصناف مزاحم شهری مستقر خواهند شد. وی با اشاره به اهمیت ساخت شهرک‌های صنفی در استان بیان کرد: رفع آلودگی صوتی و زیباسازی شهری و همچنین ارائه خدمات مطلوب‌تر در شهرک صنفی از مزیت‌های احداث این شهرک‌ است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس تصریح کرد: احداث شهرک‌های صنفی علاوه بر رشد و توسعه صنعت و اقتصاد استان، موجب کاهش مشکلات ترافیکی در بافت شهری خواهد شد. وی با بیان اینکه تولید، توزیع و خدمات بخش مهمی از اقتصاد است که اصناف در آن نقش پررنگی دارند، افزود: رویکرد اصلی تقویت واحدهای صنفی تولیدی است که کلان‌شهر شیراز در این زمینه از ظرفیت بالایی برخوردار است و می‌توان با راه‌اندازی این شهرک، ظرفیت‌های تولیدی و صادرات محور اصناف تولیدی را ارتقا داد.

هاشمی در پایان اظهار امیدواری کرد: شهرک صنفی شیراز بر اساس برنامه زمان‌بندی تا ۱۸ماه آینده به مرحله واگذاری به متقاضیان برسد. دوسالانه شدن بودجه‌ فرار از مشکلات پیش‌ رو است/ امکان افزایش درآمدهای مالیاتی تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان/ شانس کمی برای کاهش بودجه نهادهای پرقدرت وجود داردتمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده نداردعلاقمندیم شیراز به ائتلاف شهرهای جاده ابریشم بپیونددبرای تعمیرات قطعات خودرو مردم تحت فشار هستند / قطعات ایرانی با کیفیت در بازار گران استعلاقمندیم شیراز به ائتلاف شهرهای جاده ابریشم...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: آغاز فرآیند اجرایی نخستین شهرک تخصصی صنفی فارسمدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس از آغاز فرآیند اجرایی نخستین شهرک تخصصی صنفی استان در شیراز خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: پنجمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج قم آغاز شدپنجمین رویداد تخصصی تولید محتوای دیجیتال استان قم صبح امروز با حضور تیم‌های شرکت‌کننده، آغاز شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: چارطاق آرادان گازرسانی می‌شودعملیات اجرایی پروژه گازرسانی به روستای چارطاق آرادان با حضور استاندار سمنان آغاز شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: برگزاری شش کارگاه آموزشی در سوگواره «سلسله طلایی»دبیر اجرایی سوگواره ملی سلسله طلایی از برگزاری شش نشست تخصصی و کارگاه آموزشی در حاشیه برپایی نمایشگاه آثار منتخب این سوگواره در گالری بهفام قم خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ارزیابی تخصصی وضعیت ایمنی دریاچه شهدای خلیج فارس از سوی مدیریت بحرانسرپرست دبیرخانه سلامت، ایمنی و محیط زیست شهر تهران از ارزیابی تخصصی ایمنی دریاچه شهدای خلیج فارس خبرداد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: سیر مجالس عزاداری نخستین پیش نشست تخصصی همایش علمی هیأت و آیین‌های مذهبی بررسی شدنخستین پیش نشست تخصصی همایش علمی هیأت و آیین‌های مذهبی، با حضور سعید طاووسی مسرور عضو شورای علمی همایش و عضو هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی و صابر جعفری عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی به صورت حضوری و مجازی در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕