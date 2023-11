وی افزود: جمعه (۱۲ آبان) در برخی نقاط واقع در شمال غرب، غرب، مرکز، جنوب شرق و شرق استان‌های واقع در دامنه‌های البرز مرکزی و غربی، ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی رگبار باران گاهی رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: شنبه(۱۳ آبان) در استان‌های ساحلی دریای خزر، مناطقی از مرکز، شمال، غرب، جنوب استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و برخی نقاط شرق کشور و یکشنبه(۱۴ آبان) در مرکز، شرق، جنوب، جنوب شرق، دامنه‌ها و ارتفاعات البرز مرکزی و برخی نقاط شمال شرق و سواحل دریای خزر بارش ادامه خواهد داشت. دوشنبه (۱۵ آبان) نیز در برخی نقاط شرق، جنوب و جنوب شرق کشور بارش رخ می‌دهد.

ضیاییان گفت: شنبه و یکشنبه در استان‌های ساحلی خزر و اردبیل کاهش نسبی دما رخ می‌دهد. از بعدازظهر پنج شنبه تا شنبه خلیج فارس و شنبه دریای خزر مواج خواهد بود. رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده نیز اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۱۲ آبان) نیمه‌ ابری در بعضی ساعت‌ها ابری، گاهی افزایش باد با احتمال رگبار باران و از بعدازظهر کاهش ابر با حداقل دمای ۱۵ و حداکثر دمای ۲۰ درجه سانتیگراد و روز شنبه (۱۳ آبان) نیمه‌ابری از بعدازظهر ابری، گاهی افزایش باد و بارش باران با احتمال رگبار و رعد و برق با حداقل دمای ۱۴ و حداکثر دمای ۲۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان در پایان گفت: طی امروز و فردا ( ۱۱ و ۱۲ آبان) بندرعباس با دمای ۳۳ و اهواز با دمای ۳۳ و ۳۲ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و بجنورد با دمای ۴ و ۶ درجه سانتیگراد خنک‌ترین مراکز استان کشور هستند.

