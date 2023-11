آزمون: امروز برای پیروزی آمده بودیم

وی در ادامه ضمن تقدیر از عملکرد خوب دروازه بان، گفت: بازی‌ زهرا خواجوی واقعا در سطح یک‌‌ کلاس جهانی است و نقطه قوت تیم ماست. همین جا به او تبریک می گویم. خوشحالم که زهرا توانسته با تمرینات زیاد پیشرفت چشمگیری در این تورنمنت داشته باشد‌ و نجات دهنده ما در این رقابت ها بود. در بازی امروز مقابل فیلیپین هم چند موقعیت تک به تک را توانست سیو کند. همینطور به بچه ها انگیزه می داد تا حمله کنند.

سرمربی تیم ملی‌ در ادامه بیان کرد: در نیمه دوم موقعیت های گل زیادی داشتیم و تقریبا بیشترین دقایق این نیمه توپ دست ما بود‌. تنها چیزی که برای من ناراحت کننده بود این بود که شاگردانم نتوانستند در این تورنمنت گل بزنند و از صعود به مرحله سوم این رقابت ها بازماندند. ما امروز برای پیروزی آمده بودیم و اگر شوت قنبری به تیرک دروازه نمی خورد، مطمئنا روند بازی تغییر می کرد.

وی اظهار داشت: اگر نگاهی به عملکرد سه بازی بچه ها داشته باشیم، متوجه می شویم شاگردانم بازی به بازی بهتر شدند. بدون شک تیم ملی فوتبال بانوان ایران بعد از این رقابت ها به لحاظ روحی‌ و روانی در جایگاه بالاتری قرار می گیرد. با برنامه ریزی بهتر باید بیشتر کار کنیم تا نقطه ضعف هایمان را کمتر کنیم. در واقع در این تورنمنت بچه های ما نشان دادند که می توانند حتی در استادیوم های بزرگ جلوی هزاران هواداران با شجاعت بازی کنند.

آزمون ادامه داد: بازیکنانم با تیم هایی در این مسابقات بازی کردند که به لحاظ رنکینگ و ساختاری از ما بالاتر بودند. در این مسابقات چیزهای خیلی با ارزشی بدست آوردیم و یک کلاس درس برای ما بود تا بتوانیم حضور قوی تری در مسابقات پیش رو داشته باشیم و در یک سطح بالاتر علاوه بر عملکرد خوب بتوانیم نتیجه دلخواه را هم کسب کنیم.

