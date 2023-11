آزادسازی ۴۰۰ هکتار از اراضی ملی شهرستان زاهدان

وی با بیان این که طی این رفع تصرف بیش از ۴۰۰ هکتار از اراضی ملی مرغوب شهرستان زاهدان آزادسازی شده است، افزود: با توجه به نزدیکی منطقه موصوف به شهر زاهدان، ارزش ریالی زمین حدودا یک هزار و ۶۰۶ میلیارد تومان است که پیش ‌از این شناسایی و دستور توقف عملیات آنها صادر شده بود و در حال حاضر اراضی این منطقه آزادسازی شده است.

براساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، عملیات آزادسازی این اراضی با حضور نماینده دادستان زاهدان، سرپرست دادیاری حقوق عامه، جانشین فرمانده انتظامی استان، فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان و نیروهای تحت فرمان و همچنین نیروهای یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان انجام شد.

