به گزار همشهری آنلاین، عکس‌هایی از آخرین حضور او در انظار که مربوط به یک هفته پیش از فوتش است منتشر شد، چیز دندان‌گیری که بخواهد نشانه‌ای از وضعیت روانی آشفته یا روحیه افسرده و درهم‌شکسته او باشد در عکس‌ها مشاهده نمی‌شود.

این عکس‌ها در حالی گرفته شده که پری به همراه دوستی که با او قرار ناهار داشته، در «آپِل پَن» که همبرگرهای معروفی دارد، دیده شده است. یک تی‌شرت آستین کوتاه آبی خاکستری، شلوار مشکی، عینک آفتابی، ریش پروفسوری کوتاه و یک جفت کتانی بدون بند پوشش پری را تشکیل می‌دهد. اضافه وزن پری هم نسبت به سال‌هایی که در جوانی نقش چندلر را در «فرندز» بازی می‌کرد کاملا مشهود است که البته سالها با همین وزن دیده شده بود.

