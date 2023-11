آخرین وضعیت اتصال شهرها به فیبرنوری

طبق گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درحال حاضر میانگین سرعت دسترسی به اینترنت پرسرعت در کشور ۱۲ مگابیت بر ثانیه است، اما با اجرای این پروژه به سرعت‌های ۱۰۰۰ مگابیت برثانیه دسترسی پیدا می‌کنیم. در همین رابطه طی یک ماه گذشته این پروژه در برخی از استان‌ها افتتاح و برخی استان‌ها تحت پوشش کامل قرار گرفتند.

طبق گفته وی در شهرستان کوه چنار تنها سه روستا باقی مانده که فاقد هر گونه دسترسی ارتباطی هستند و تلاش می‌کنیم که ظرف سه ماه آینده این سه روستا را نیز به شبکه ارتباطی پرسرعت و پایدار متصل کنیم. وی افزود: بر همین اساس پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها با هدف ایجاد ۲۰ میلیون پوشش تا پایان دولت سیزدهم را در دستور قرار دادیم و برای تحقق کامل این پروژه نیز متکی به تجهیزات بومی و توان شرکت‌های نوآور داخلی هستیم.

وی همچنین گفت: بر اساس برنامه ریزی‌ها این پروژه در شهر شیراز نیز با امضای تفاهم نامه‌ای با شهرداری این شهر به زودی آغاز می‌شود و تا پایان سال آینده تمام این شهر تحت پوشش فیبر نوری قرار خواهد گرفت. زارع پور با اشاره به اینکه ۱۶۱ روستای بالای 20 خانوار دیگر در استان باقی مانده است، اظهار امیدواری کرد که تا دهه فجر امسال یا حداکثر تا پایان سال جاری تمام روستاهای استان فارس به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند تا هیچ روستای فاقد دسترسی در این استان باقی نماند.

بر اساس اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ‌وی در ادامه با اشاره به توسعه ارتباطات روستایی در استان سمنان نیز گفت که از مجموع ۴۰۷ روستای بالای ۲۰ خانوار استان، ۳۷۴ روستا یعنی بیش از ۹۳ درصد به شبکه اینترنت پرسرعت و پایدار متصل شده‌اند و ۳۳ روستای باقی‌مانده نیز تا دهه مبارک فجر امسال متصل خواهند شد.

