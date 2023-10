Meiriceánú na Samhna

"Taibhsí agus gréasáin damhán alla agus cailleacha draíochta ar scuaba, agus sábhanna ó Texas, agus puimcíní oráiste, agus bagairtí baotha, agus ceo cadáis is túisce a chífidh tú anois." Grianghraf: iStock

Ceann de na leabhair is spéisiúla dar foilsíodh riamh in Éirinn is ea an Handbook of Irish Folklore a chuir Seán Ó Súilleabháin le chéile. Is é atá ann don chuid is mó sraith de cheisteanna a cuireadh le chéile mar áis don bhailitheoir béaloideasa agus é amuigh sa ghort i mbun a chúraim.

Bhí ceisteanna breise ann mar gheall ar chaitheamh aimsire na hoíche, na cluichí agus na clis a d’imrítí, na tomhaiseanna, na hamhráin, na ranna a d’insítí nó a cheoltaí. Agus ina dhiaidh sin, an bia faoi leith ba nós leo, go háirithe cnónna agus úlla. Rud amháin nach bhfuil lua ar bith air is ea an puimcín. headtopics.com

Tá scéal ag an scríbhneoir Albanach Iain Mac a’ Ghobhainn a bhfuil an teideal ‘An t-Adhar Ameirigeanach’/’An tAer Meiriceánach’ air. Deoraí as Albain a ghlacann tuairim go hobann filleadh ar a áit dhúchais in Leodhas in Inse Gall. Nuair a shroicheann sé an áit, áfach, tá claochlú ar fad air. Ceol Meiriceánach ag teacht as na tithe bia agus blas Meiriceánach ar chaint na hóige.

Nuair a foilsíodh an leabhar lofa sin Angela’s Ashes le Frank McCourt níor tugadh aon aird faoi leith air, go fiú i Luimneach. Thit sé isteach i ngnáthlog an chiúnais ar nós formhór na leabhar a fhoilsítear. headtopics.com

