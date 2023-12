Zurich Insurance Group Releases Results of Executive Opinion Survey 2023

Zurich Insurance Group released the results of the 2023 Executive Opinion Survey (EOS) on Monday (4/12/2023). The survey, conducted in collaboration with the World Economic Forum (WEF), took place between April and August 2023. It collected responses from over 11,000 business leaders or CEOs in 110 countries, including Indonesia. The theme of the survey was the risks that could pose a threat to their countries.

The survey revealed that economic downturn in the form of recession to stagnation ranked as the top risk that could pose a threat to Indonesia for the next two years. This concern is not only felt by Indonesia, but also threatens the Southeast Asia and global levels. At the global level, the following are the most voted risks: Economic downturn; Inflation; Labor shortage; Energy supply shortage; and Public debt





liputan6dotcom » / 🏆 4. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Kisah Perintis IDMETAFORA, Kreativitas Anak Muda Jadi Bisnis Aplikasi Bisnis TerintegrasiHafidz mengawali kisahnya pada 2009. Ketika itu masih duduk di bangku SMK. Berbekal ketertarikan pada bahasa pemrograman, ia belajar dengan tekun dan memenangkan beberapa kompetisi pembuatan software hingga tingkat nasional.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Airlangga: Strategi Bisnis dan HAM jadi alat dorong iklim bisnis RIMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Strategi Nasional (Stranas) Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) dapat menjadi ...

Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Menko Airlangga: Strategi Bisnis dan HAM Jadi Alat Efektif Iklim Bisnis dan InvestasiBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

OCS Group dan Sunshine Kerja Sama Genjot Kinerja Bisnis Food ServicesKerja sama ini juga akan meningkatkan layanan-layanan OCS Group Indonesia di sektor industri healthcare.

Sumber: VIVAcoid - 🏆 3. / 90 Baca lebih lajut »

Kerja Sama dengan Sunshine Food, OCS Perkuat Solusi Facility Management TerintegrasiOCS Group Indonesia umumkan kerja sama strategis peningkatan penyediaan layanan makanan dengan Sunshine Food Group (SFG)

Sumber: jawapos - 🏆 35. / 51 Baca lebih lajut »

25 Ide Bisnis yang Cocok untuk Dijalani di RumahJika kamu punya banyak waktu di rumah, salah satu dari 25 ide bisnis ini mungkin cocok untuk Anda jalani. Jika Anda tertarik, pelajari dan dalami ide bisnis yang sekiranya paling cocok dengan Anda. Cari referensi pendalaman yang banyak ditemukan di internet. Selanjutnya kamu pun bisa memulainya. Siapa tahu bisnis yang kamu pilih ini menjadi jalan rezeki untuk Anda.Untuk kamu yang punya banyak barang di rumah dan kondisinya masih bagus, embel-embel preloved bisa disematkan guna menjual barang-barang ini. Memang nilainya berbeda jauh dengan harga barang baru, tapi setidaknya kamu bisa memperoleh pendapatan dari sana.Modalnya akan cukup lumayan, tapi bisnis ini punya potensi berkembang yang baik jika kamu bisa memberikan kepuasan pada pelanggan. Pastikan merawat peliharaan yang dititipkan dengan maksimal, sehingga hewan ini merasa senang dan pemiliknya merasa puas.Bisnis ini semakin banyak diminati karena bisa memudahkan banyak orang dalam pembayaran tagihan

Sumber: soloposdotcom - 🏆 33. / 51 Baca lebih lajut »