Zakat: A Religious Obligation in Islam

Zakat is a religious obligation in Islam that requires Muslims to give a portion of their wealth to those in need. Zakat is one of the five pillars of Islam and is considered a form of social worship regulated by Islamic law. The proper time to pay zakat is not only a duty, but also demonstrates a deep awareness of social responsibility and a commitment to practicing religion well.

In Islam, zakat is not just a form of worship, but also a means to achieve social justice and equality among the community. The purpose of zakat is to help reduce social inequality between the rich and the poor, and to strengthen social solidarity among Muslims

