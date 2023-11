Yuk Ikuti CT ARSA Charity Fun Run 2023, Digelar 18 November

Pemenang lari 10K di kelompok putra dan putri masing-masing akan mendapatkan uang hadiah Rp20 juta. Sedangkan di kategori 5K masing-masing pemenang akan mendapatkan uang hadiah Rp10 juta.Selain uang hadiah untuk tiga pemenang kategori 10K dan 5K, CT ARSA Charity Fun Run 2023 juga akan mengadakan kegiatan door prize dengan hadiah-hadiah yang sangat menarik.

Selain itu, pertunjukan musik juga akan tersaji di CT ARSA Charity Fun Run 2023 dengan band Maliq & D'Essentials, Diskoria, dan Trans Brother akan menghibur para peserta. Biaya pendaftaran CT ARSA Foundation ke-18 peserta umum untuk kategori 5K adalah Rp250 ribu dan 10K sebesar Rp350 ribu.Kemeriahan THE FEST

Setelah CT ARSA Charity Fun Run 2023, malam harinya kemeriahan ajang THE FEST akan digelar di Lapangan Trans City BSD pada 18 November. Beberapa aktivitas booth di pagi hari saat CT ARSA Charity Fun Run 2023 akan dilanjutkan seperti F&B booth, Fun Zone Booth dan Music Performance untuk konser di sore sampai malam hari.

Peserta dari segala umur bisa bersenang-senang dengan pertunjukan musik dari Kahitna, Nidji, dan DJ Noraebang. Harga tiket masuk THE FEST dijual dengan harga Rp150 ribu.

