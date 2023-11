Yudo Margono yakin Agus Subiyanto bisa bawa TNI lebih tangguh

Yudo pun menambahkan pengganti dirinya itu mampu memimpin para kepala staf TNI dari tiga matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta menjalin sinergi baik dengan Polri. "Saya yakin beliau mampu untuk memimpin TNI. Tentunya, nanti (TNI) bersinergi dengan Polri dan juga bisa bersama-sama kepala staf yang lain untuk membawa TNI yang lebih baik, lebih profesional, modern, tangguh," kata Yudo usai menutup Pendidikan Reguler ke-51 Sesko TNI TA 2023 di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis.Yudo menilai Agus memenuhi syarat untuk menjadi panglima TNI.

"Ya, saya kira sudah memenuhi syarat. Syaratnya sudah harus kepala Staf TNI Angkatan Darat (kasad). Pak Agus Subiyanto baik. Saya yakin nanti akan serahkan apa-apa yang sudah dilakukan kebijakan saya," jelasnya.

Lebih lanjut, Yudo menyebut ada sejumlah hal yang harus dikerjakan oleh panglima TNI, terutama berkaitan dengan pengamanan Pemilu Serentak 2024. Selain itu, operasi dan latihan prajurit TNI juga harus terus dijalankan dengan baik.

"Dalam perencanaan kegiatan sudah ada semuanya, yang kami susun di tahun 2023 ini, dan nantinya di tahun 2024 apa saja, tentunya Pemilu," tambah Yudo. pasti ada dinamika. Di situlah nanti beliau (Agus) akan melaksanakan sesuai dinamika yang ada," ujar Yudo.

Sebelumnya, Selasa (31/10), DPR RI telah menerima surat presiden (surpes) tentang penunjukan Kasad Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon panglima TNI untuk menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang pensiun per tanggal 26 November 2023.

