Yudo Angkat Suara soal Agus yang Disodorkan Jokowi Jadi Panglima TNI

Yudo yang akan pensiun itu meyakini kemampuan Agus seandainya resmi memimpin TNI sebagai pengganti dirinya kelak."Pak Agus Subiyanto baik. Saya yakin beliau mampu untuk memimpin TNI, tentunya nanti bersinergi dengan Polri dan juga bisa bersama sama kepala staf yang lain untuk membawa TNI yang lebih baik, lebih profesional, modern, tangguh," kata Yudo di Sesko TNI, Bandung, Kamis (2/11).

Yudo menuturkan saat dirinya dilantik, ada beberapa agenda kegiatan besar TNI yang telah disusunnya sebagai panglima.

"Sudah saya jawab, bertani. Bertani kan banyak, ada bertani padi, kebun, banyak. Bertani lah pokoknya. (Tempat bertaninya) Rahasia,"

