Young Cyclist Falls During Push Bike Journalist MTB 2023 Competition

A young cyclist fell during the Push Bike Journalist MTB 2023 competition at Pasar Modern Intermoda BSD City, Tangerang Regency, Banten, on Saturday (11/4/2023). The race, which was attended by hundreds of 2-7 year old cyclists, aims to instill sportsmanship from an early age and also serves as a talent search for future Indonesian cycling athletes.

