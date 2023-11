Yoo Ah In Terungkap Gunakan Propofol 181 Kali dan Obat Tidur Ilegal 44 Kali

Menurut informasi yang diterima, Yoo Ah In disebut-sebut telah mengeluarkan jumlah uang yang sangat besar hingga mencapai miliaran rupiah untuk membeli obat-obatan terlarang yang digunakannya tersebut dan membuatnya berujung tertangkap polisi.

Tentu saja, jumlah ini belum termasuk penggunaan narkoba lain yang juga dituduhkan. Dikabarkan bahwa uang tersebut dihabiskan dalam rentang waktu dua hingga tiga tahun terakhir, mulai sejak tahun 2020.Dia juga dituduh mencoba melibatkan orang lain dalam penggunaan narkoba dengan tujuan menyembunyikan fakta bahwa dia menggunakan ganja.

Baru-baru ini berita dari media Korea mengklaim bahwa Lisa BLACKPINK masih menghadapi masalah dengan beberapa brand akibat penampilannya yang kontroversial di Crazy Horse Nama aktor Nicholas Saputra saat ini tengah ramai diperbincangkan karena secara tiba-tiba melakukan siaran langsung di Instagram miliknya. Video livenya kini viral.

Puteri Indonesia sekaligus perwakilan di ajang Miss Universe 2013, Whulandary Herman, tengah menjadi sorotan setelah berdebat dengan Miss Israel di kolom komentar. Kabar kurang menyenangkan menimpa aktris sekaligus selebgram ternama, Anya Geraldine. Melalui unggahan di Instagram Story miliknya, Anya mengaku merasa terganggu.

BMW Group Indonesia punya beberapa mobil listrik dengan status impor, karena harganya miliaran maka cicilan paling murahnya masih tergolong tinggi untuk kaum mendang mend

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: VIVACOID »

:

WOW_KEREN: Cincin Kim Yoo Jung di Poster Tarot 'My Demon' Bikin Penasaran'My Demon' merilis poster spesial dengan format kartu tarot The Devil dan The Lovers. Do Do Hee (Kim Yoo Jung) dan Jung Gu Won (Song Kang) menampilkan pesona kontras di poster tersebut.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut ⮕

WOW_KEREN: Sudah Berhenti, Yoo Seung Ho Kembali Merokok Demi 'The Deal'Aktor Yoo Seung Ho membuat pengakuan mengejutkan tentang dirinya yang adalah mantan perokok. Menurut Seung Ho, dirinya sudah berhenti merokok untuk waktu yang lama.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut ⮕

CNNIDDAILY: Lee Seo-jin Resmi Gabung Antenna, Agensi Yoo Jae-suk dan KyuhyunLee Seo-jin resmi gabung Antenna, agensi Yoo Jae-suk dan Kyuhyun Super Junior, setelah ia keluar dari Hook Entertainment.

Sumber: CNNIDdaily | Baca lebih lajut ⮕

WOW_KEREN: Yoo Ah In Beli Narkoba Pakai KTP AyahDakwaan lain yang diberikan Yoo Ah In terungkap, salah satunya membeli obat-obatan terlarang dengan menggunakan identitas orang lain yakni ayahnya sendiri.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut ⮕

DETIKCOM: Cara Membersihkan Noda Minyak di Dinding DapurMembersihkan noda minyak di dinding dapur jadi mudah kalau kamu gunakan tips ini loh!

Sumber: detikcom | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: PLN Gunakan Sepenuhnya Kendaraan Listrik Sebagai Operasional Mulai Tahun DepanPLN Gunakan Sepenuhnya Kendaraan Listrik

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕