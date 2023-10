Yesaya Abraham-Shaloom Razade Jadi Saksi Peluncuran Koleksi Playboy x Muklay yang Playful

Mohammad Fiqih selaku Marcomm Manager dari Playboy Shoes Indonesia, mengatakan, kolaborasi ini didesain untuk menghadirkan napas segar dan menyenangkan dengan koleksi yang playful.

Acara selebrasi peluncuran koleksi ini diadakan di sebuah kafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, dengan desain dan dekorasi yang fun dan dinamis, sesuai dengan koleksi sepatunya itu sendiri. Diramaikan dengan beberapa bintang muda Indonesia seperti“Untuk kolaborasi ini, kita bekerjasama dengan Muklay mulai dari proses awal, pemilihan siluet, pemilihan warna, sampai pemilihan aksesoris dan finishing produknya,” jelasnya.

"Koleksi dan acara ini kita buat untuk mengenalkan Playboy shoes yang sebelumnya terkenal dengan gaya klasiknya ke market anak muda kekinian dengan gaya yang lebih playful dan fresh," imbuh Mohammad Fiqih.Acara selebrasi peluncuran koleksi ini diadakan di sebuah kafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, dengan desain dan dekorasi yang fun dan dinamis, sesuai dengan koleksi sepatunya itu sendiri.

Tren menggunakan wastra atau kain saat ini mulai banyak disukai oleh anak-anak muda. Kesadaran untuk memakai wastra Indonesia mulai tumbuh sejak modest fashion meningkat. SMK NU Banat Kudus melalui kembali berpartisipasi dalam ajang tahunan Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) dengan konsep modest wear yang berbeda dari sebelumnya.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ann Summers mengungkapkan 81 persen wanita tidak mengalami cukup orgasme. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesenangan mereka Pria asal Romania, Gabriel Al Romaani mengaku jika saat kecil ia sangat taat ibadah. Sang nenek pun menduga jika Gabriel bakal menjadi pendeta. Namun ia jadi muslim. headtopics.com

