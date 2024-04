Wuling Ramadhan Sale Hadirkan Program Khusus untuk Mobil Listrik BinguoEV

Motors (Wuling) menggelar program 'Drive The Moment of Happiness' dalam menyambut hari kemenangan yang berlaku secara nasional hingga 30 April 2024. Melalui program ini, konsumen berkesempatan langsung mendapatkan langsung 2 gram logam mulia tanpa diundi bagi setiap pembelian produk mobil liatrik Wuling Air ev,Program Lifetime EV Core Warranty juga berlaku untuk seluruh varian Air ev dan BinguoEV, gratis charging device untuk Air ev tipe Long Range dan semua tipe BinguoEV, trade in program untuk New Almaz RS bagi pengguna seri Almaz, sampai dengan gratis biaya servis berkala untuk lini produk Wuling tertentu hingga 4 tahun atau jarak tempuh 50.000 kilometer

Wuling, Ramadhan Sale, Program Khusus, Mobil Listrik, Binguoev