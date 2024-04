Wuling Motors Menggelar Program 'Drive The Moment of Happiness' untuk Menyambut Idul Fitri

Wuling Motors (Wuling) menggelar program 'Drive The Moment of Happiness' yang berlaku secara nasional hingga 30 April 2024. Program ini sengaja dibuat untuk menyambut momen Idul Fitri tahun ini. Ricky Christian, Senior Manager Marketing Strategy Wuling Motors menyatakan, melalui ‘Drive The Moment of Happiness’, Wuling menghadirkan penawaran menarik serta program spesial untuk memberikan kemudahan bagi konsumen yang ingin memiliki kendaraan Wuling dalam periode libur Lebaran ini.

'Kami juga turut mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 H dan mari rayakan kebahagiaan bersama Wuling Motors,' terang Ricky dalam keterangan resminya. Disebutkan, pelanggan berkesempatan mendapatkan beragam penawaran menarik dalam program ini, di antaranya special gift berupa 2 gram logam mulia secara langsung tanpa diundi bagi setiap pembelian produk Wuling Air ev, BinguoEV, Alvez, dan New Almaz R

