Wowon dkk terdakwa pembunuhan berantai modus 'penggandaan uang' lolos dari hukuman mati

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bekasi menjatuhkan vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa kepada komplotan pembunuh berantai Wowon Erawan. Wowon, Solihin alias Duloh, dan M Dede Solehudin dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup atas serangkaian pembunuhan yang mereka lakukan. Mereka diketahui telah menghabisi nyawa sembilan orang, termasuk anak-istri Wowon.

"Terhadap ketiga terdakwa, masing-masing dijatuhi hukuman penjara seumur hidup," ujar Hakim Ketua Suparna membacakan putusan di ruang sidang 7 PN Bekasi, Rabu (01/11)), sebagaimana dikutipMajelis hakim menilai ketiga terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Wowon, Solihin, dan Dede hanya terdiam dan menunduk selama sidang vonis berlangsung. Mereka mengenakan baju koko putih dibalut rompi tahanan saat duduk di kursi terdakwa. Saat mendengar vonis penjara seumur hidup, Wowon hanya menggerakkan sedikit tangannya, pandangannya tetap lurus ke depan.

Begitu juga dengan Solihin dan Dede. Keduanya mematung selama mendengarkan vonis yang dibacakan Suparna. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum meyakini Wowon, Solihin, dan Dede bersalah melakukan pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP.

Wowon, Duloh, dan Dede didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Ai Maimunah (40 tahun), Ridwan Abdul Muiz (20 tahun), dan M. Riswandi (16 tahun). Ai Maimunah merupakan istri yang juga anak tiri Wowon, sedangkan Ridwan dan Riswandi adalah anak Ai Maimunah.Para terdakwa menipu korban dengan berpura-pura memiliki kemampuan supranatural untuk menggandakan uang kemudian, khawatir kebohongan itu terbongkar, mereka membunuh para korbannya.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: TRIBUNNEWS »

:

KOMPASTV: Tok! Wowon Cs Pembunuh Berantai Divonis Penjara Seumur HidupTiga terdakwa pembunuhan berantai Wowon Erawan, Solihin alias Duloh, dan Dede divonis hukuman seumur hidup.

Sumber: KompasTV | Baca lebih lajut ⮕

CNNIDDAILY: Wowon Serial Killer Divonis Penjara Seumur HidupVonis yang dijatuhi majelis hakim yakni bui seumur hidup itu lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman mati.

Sumber: CNNIDdaily | Baca lebih lajut ⮕

HARIANKOMPAS: Terbukti Lakukan Pembunuhan Berencana, Komplotan Wowon Divonis Seumur HidupKomplotan Wowon divonis hukuman seumur hidup. Mereka terbukti melakukan pembunuhan berencana. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni hukuman mati.

Sumber: hariankompas | Baca lebih lajut ⮕

HARIANKOMPAS: Proven to have committed premeditated murder, Wowon gang sentenced to life imprisonmentThe Wowon gang was sentenced to life imprisonment. They were proven to have committed premeditated murder. This sentence is lighter than the prosecutor's demand, namely the death penalty.

Sumber: hariankompas | Baca lebih lajut ⮕

VIVACOID: Wowon Cs Serial Killer Divonis Seumur Hidup, Lebih Rendah dari Tuntutan JaksaHakim mempersilahkan pihak JPU dan kuasa hukum terdakwa Wowon Cs apakah mau mengajukan banding atau tidak

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut ⮕

JAWAPOS: 3 Pembunuh Berantai Wowon dkk Divonis Penjara Seumur HidupPengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup kepada 3 terdakwa pemubunuhan berantai Wowon Erawan dan kawan-kawan.

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕