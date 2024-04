WNI di Taiwan Jaga Lansia di Toilet saat Diguncang Gempa

Seorang WNI di Hsinchu, Taiwan mengatakan dirinya masih berada di toilet saat diguncang gempa hebat M 7,7 di negara itu. Dia menuturkan dirinya pun harus menjaga dua orang lansia yang sudah lumpuh. "Aku posisi di toilet, pelan-pelan dulu (gempa) langsung kencang. Aku harus buru-buru ke kamar jaga kakek dan nenek, keduanya lumpuh. Aku harus ada di dalam rumah," kata perempuan yang tak mau disebutkan namanya itu. Dia mengatakan patung-patung di rumah yang dijaganya pun berjatuhan.

Dia menuturkan teman-temannya pun sudah keluar rumah untuk menyelamatkan diri, namun dirinya harus menjaga dua orang lansia.Perempuan itu menuturkan dirinya merasakan getaran mulai dari kecil hingga membesar. Dan saat ini, paparnya, sirine terus dinyalakan tanda gempa terjadi di negara it

