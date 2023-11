Wexner Foundation Stops Donations to Harvard University

Wexner Foundation, founded by billionaire and Victoria's Secret founder Leslie Wexner and his wife, Abigail, has decided to stop donating to Harvard University. The foundation, one of Harvard University's largest donors, has decided to halt its funding after the campus expressed its support for Palestine in the Israeli attacks.

'We are shocked and disgusted by Harvard's leaders' failure to take a clear and firm stance against the brutal killings of innocent Israeli civilians,' said the leaders of the Wexner Foundation, quoted on Monday (20/11/2023). Wexner, who is estimated to have a total wealth of US$5 billion or Rp77.12 trillion (assuming an exchange rate of Rp15,424/US$), also highlighted the statements issued by student groups blaming Israel for the Hamas attacks





