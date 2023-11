WayV Jelaskan Makna Lirik 18+ di Lagu 'Love Talk'

Musik WowKeren - Menjelang comeback mereka dengan album"On My Youth", WayV menjadi bintang tamu di acara YouTube"TheKStarNextDoor". Di sini Ten, Winwin, Xiaojun, dan Hendery dibuat kelabakan saat ditanya makna lirik lagu mereka,"Love Talk".

Salah satu lirik"Love Talk" yang paling menggelitik bagi fans internasional adalah"I just want you to make it clap" (aku hanya ingin kamu membuatnya bertepuk/mengeluarkan bunyi tepukan). Di"TheKStarNextDoor", MC Jonathan meminta menjelaskan makna lirik tersebut.

BACA JUGA... YouTube/Diggle Jonathan secara blak-blakan menanyakan makna"I just want you to make it clap". Hendery membuat seisi studio tertawa saat menjawab,"Kalau kamu bertanya detailnya, acara ini akan jadi ber-rating R (dewasa)." headtopics.com

Sementara itu, WayV akan comeback dengan full album kedua bertajuk"On My Youth" yang akan dirilis 1 November mendatang di platform musik digital. Sedangkan album fisiknya akan dirilis pada 8 November.

WayV telah merilis beberapa lagu dalam bahasa Inggris, termasuk"Love Talk", meski mereka sendiri adalah subunit NCT untuk wilayah Tiongkok."Love Talk" bahkan menjadi salah satu mereka yang paling populer baik di kalangan fans maupun non-fans. headtopics.com

Tentu saja"I just want you to make it clap" ini tidak bermakna harfiah dan ini dipahami oleh member WayV. Ini menyebabkan mereka bingung bagaimana menjawabnya sambil tetap menjaga obrolan mereka agar tetap bisa dikonsumsi penonton di bawah umur.

