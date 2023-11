Waspada, Penularan ”Mpox” Meluas

atau yang dikenal dengan cacar monyet meluas ke sejumlah daerah di luar DKI Jakarta. Setidaknya sudah ada 24 kasus terkonfirmasidi Indonesia yang tersebar di DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bandung.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi di Jakarta, Senin (30/10/2023), menuturkan, bertambahnya kasusdi masyarakat semakin memperkuat kewaspadaan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tersebut. Upaya surveilans dan edukasi juga semakin ditingkatkan di masyarakat.”Surat edaran sudah disampaikan ke seluruh provinsi untuk meningkatkan kewaspadaan petugas, edukasi ke masyarakat tentang gejala dan tanda, serta vaksinasi.

Hubungan seksual sebaiknya dilakukan dengan aman dengan menggunakan kondom. Vaksinasi diperlukan pula untuk melindungi diri dari risiko penularan. Apabila muncul gejala seperti lesi di kulit yang tidak khas dan didahului demam, segera periksa ke fasilitas kesehatan.”Peningkatan akses terhadap pengobatan yang efektif, peningkatan pendanaan untuk penelitian dan upaya pengendalian, serta pembentukan respons terkoordinasi amat diperlukan,” katanya. headtopics.com

