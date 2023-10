Wasit Ngawur dan Bikin 1 Stadion Bingung, Fajar/Rian Ambyar usai Dirugikan Poin Siluman

Fajar/Rian harus mengakui keunggulan wakil Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen, pada babak delapan besar di Glaz Arena, Rennes, Denmark, Jumat (28/10/2023).

Bertanding dalam waktu 38 menit, Fajar/Rian harus kembali takluk di hadapan musuh bebuyutan mereka dengan skor 18-21, 15-21.Dengan segera juara All England Open 2023 tersebut membuka keunggulan besar di 5-1 sebelum memperlebarnya menjadi 7-2.

Sayangnya, sebuah peristiwa di luar nalar tampaknya telah mengganggu konsentrasi ganda putra andalan Indonesia ini. Tidak ada angin dan tidak ada hujan, wasit lapangan alias umpire berteriak"fault" saat reli tiga pukulan berlangsung. headtopics.com

Raut wajah bingung diperlihatkan Astrup yang tidak merasa ada masalah dengan servis rekannya. Hakim servis duduk anteng dan tidak memberi sinyal apapun. Sedangkan Fajar/Rian tidak ambil pusing. Kalaupun servis Rasmussen tidak dinyatakan melanggar, pengembalian Astrup juga keluar sehingga sama saja.

