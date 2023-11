Warren Buffett Donates USD 870 Million to Four Foundations

Warren Buffett donates around USD 870 million or around Rp 13.54 trillion to four family-managed foundations ahead of Thanksgiving holiday. This donation continues Warren Buffett's tradition of giving away wealth totaling USD 120 billion or around Rp 1.868 trillion. The donation is in the form of shares, with Berkshire Hathaway, Warren Buffett's investment company, donating around 1.5 million shares to the Susan Thompson Buffett Foundation.

Another 900 shares are distributed equally among three charities run by his children. Buffett stated that this donation repeats the donation given last Thanksgiving





