Warga Palembang Ditembak Mati, Dor!

Penembakan terjadi di kawasan Plaju, Kota Palembang pada Jumat (27/10).

Kapolrestabes Palembang Kombes Pol. Harryo Sugihhartono mengatakan saat ini pelaku telah diketahui identitasnya dan tengah dilakukan pengejaran. Baca Juga:"Saya minta pelaku untuk segera menyerahkan diri sebelum adanya hal yang tidak diinginkan terjadi apabila pelaku melakukan tindakan koperatif ataupun melawan," katanya, Senin.Korban sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun, pada Sabtu (28/10) sekitar pukul 19.30 WIB korban menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit.

Baca Juga:"Setelah kami melakukan penyelidikan ternyata ada perselisihan kepemilikan sepeda motor, korban dituduh mengambil motor pelaku. Namun, pihak keluarga korban tidak mengetahui apa-apa terkait hal tersebut," katanya. headtopics.com

Dia menambahkan bahwa tas yang dibawa korban juga terdapat senjata api. Namun, barang bukti tersebut tidak digunakan korban saat kejadian dan hanya ada di dalam tas miliknya.

