Wapres: Berbagai Kajian Prediksi Indonesia Berpeluang Jadi Lima Besar Ekonomi Dunia

Indonesia, kata Ma'ruf, mempunyai beragam aset esensial yang diperlukan untuk mewujudkan visi tersebut."Namun, pada saat yang sama, kita masih memiliki tantangan yang tidak ringan. Surplus angkatan kerja ini mesti dibarengi dengan peningkatan produktivitas dan daya saing," tutur Ma'ruf.

Menurut Ma'ruf, bonus demografi seharusnya mampu menjadi kekuatan besar yang menggerakkan kemajuan ekonomi bangsa, bukan malah membebani."Jangan sampai unggul hanya kuantitasnya saja, tetapi lupa kualitasnya, baik secara fisik, karakter, etos kerja, kedisiplinan, keterampilan, maupun intelektual," kata Ma'ruf.

Selain itu, Ma'ruf mengatakan Pemerintah juga terus menggerakkan upaya percepatan penurunan prevalensi stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, kata Ma'ruf, terus dilakukan tidak hanya melalui pengurangan beban pengeluaran, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

