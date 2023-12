Wamen BUMN Apresiasi Kinerja Pertamina dalam Menjaga Kelancaran Distribusi Energi

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengapresiasi kinerja Satgas Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024 PT Pertamina (Persero) dalam menjaga dan mengamankan kelancaran distribusi energi. Apresiasi tersebut disampaikan Wamen BUMN saat meninjau langsung kesiapan Integrated Terminal Jakarta (ITJ) di Plumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (29/12).

Turut hadir mendampingi dalam kunjungan tersebut Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina, Alfian Nasution; Direktur Penunjang Bisnis Pertamina, Erry Widiastono; serta Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PPN), Riva Siahaan; dan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PIS), Yoki Firnand





