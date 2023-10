Wall Street beragam, pasar cerna laporan emiten dan data ekonomi AS

New York (ANTARA) - Indeks-indeks utama Wall Street beragam pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB) seiring pelaku pasar yang mencerna laporan kinerja emiten pada kuartal ketiga 2023 dan data ekonomi Amerika Serikat (AS) yang kelihatannya mendukung suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama.

"Sulit untuk melawan tren di pasar, dan trennya semakin rendah,” kata analis strategi investasi Baird Ross Mayfield di Louisville, Kentucky. Indeks Nasdaq menguat dipimpin oleh Amazon.com, Apple dan Meta Platforms yang memberikan banyak dukungan, sementara S&P 500 dan Indeks Dow Jones Industrial Average melemah.

Sementara itu, laporan Pengeluaran Konsumsi Pribadi atau Personal Consumption Expenditures (PCE) dari Departemen Perdagangan AS menunjukkan inflasi secara bertahap mereda sesuai perkiraan, semakin mendekati target tahunan The Federal Reserve sebesar 2 persen. Sedangkan belanja konsumen, yang menyumbang sekitar 70 persen perekonomian AS, membukukan kejutan kenaikan yang kuat. headtopics.com

Pelaku pasar mendekati akhir minggu pendapatan yang sibuk, di mana hampir sepertiga perusahaan di S&P 500 melaporkan kinerja kuartal ketiga. Analis saat ini memperkirakan pertumbuhan laba S&P tahunan agregat sebesar 4,3 persen, meningkat tajam dibandingkan pertumbuhan 1,6 persen yang terlihat pada awal bulan.

Saham Amazon.com melonjak 6,8 persen setelah raksasa e-commerce tersebut melaporkan pertumbuhan bisnis cloud-nya stabil dan memperkirakan peningkatan pendapatan selama musim liburan. Saham Chevron turun 6,7 persen setelah perusahaan minyak dan gas tersebut melaporkan laba kuartal ketiga yang lebih rendah. Saham Exxon Mobil turun 1,9 persen setelah membukukan penurunan laba tahunan sebesar 54 persen. headtopics.com

Volume perdagangan di bursa AS mencapai 10,55 miliar saham dibandingkan dengan rata-rata 10,69 miliar saham untuk sesi penuh selama 20 hari perdagangan terakhir.

