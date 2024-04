Wakil Direktur Utama Pertamina Kunjungi Sarana dan Fasilitas untuk Pemudik

Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro melakukan kunjungan ke sejumlah sarana dan fasilitas Pertamina yang akan dilalui oleh pemudik pada rute Jakarta-Bandung. Pertamina rest area KM 57 A Tol Jakarta-Cikampek, SPBU rest area KM 88 A dan SPBU 34.402.27 Bandung.

Turut mendampingi dalam kunjungan ini Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Wiko mengatakan, Pertamina juga telah mengaktifkan kembali Satuan Tugas Ramadan dan Idulfitri (Satgas RAFI) yang efektif bertugas terhitung mulai 25 Maret hingga 21 April 2024. Disamping itu, hadir pula layanan pendukung seperti portable unit, dan motoris. Wiko mengungkapkan bahwa Pertamina wajib mendukung kegiatan tahunan ini untuk tentu saja kelancaran mobilitas masyarakat

