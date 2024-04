Wakil Direktur Utama Pertamina Kunjungi Sarana dan Fasilitas di Rute Jakarta-Bandung

Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro didampingi oleh Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya melakukan kunjungan ke sejumlah sarana dan fasilitas Pertamina yang akan dilalui oleh pemudik pada rute Jakarta-Bandung.“Ini penting bagi kami sampaikan kepada masyarakat sebagaimana slogan kita yang pasti pas, tentu saja kita akan menjamin kualitas dan kuantitas.

Jadi masyarakat tidak perlu khawatir mengenai PT Pertamina Patra Niaga memastikan stok BBM dan LPG saat ini dalam kondisi aman dan seluruh infrastruktur telah disiagakan, meliputi 115 Terminal BBM, 30 Terminal LPG, lebih dari 7.400 SPBU, 723 SPBE, 5.027 Agen LPG, dan 71 DPP

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat.



