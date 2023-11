Viral Lagi! Yoona SNSD Disebut Kalah Cantik dari Dian Sastrowardoyo

Momen pertemuan dua bintang film tersohor ini dibagikan akun Instagram @rumpi_gosip, tampak kedua perempuan cantik ini bersama-sama menghadiri acara penghargaan di Korea Selatan. Keduanya saling berjabat tangan dan menyempatkan waktu foto bersama.dan Dian sama-sama mengenakan gaun malam yang membuat keduanya tampak semakin anggun. Yoona dengan membiarkan rambut tergerainya mengenakan gaun merah menyala, dengan satu bahunya dibiarkan terbuka.

Sedangkan Dian mengenakan gaun hitam, dengan aksen renda dibagian dada, hingga bahu ibu dua anak itu yang dibiarkan terbuka tidak terlalu kentara. Selain itu alih-alih menggerai rambut, Dian juga lebih pilih merias rambut hitamnya dengan poni tail atau kuncir kuda.Namun bukan netizen namanya jika tidak salah fokus terhadap penampilan kedua aktris tersebut. Selain beberapa menyebut kecantikan lawan main Nicholas Saputra ini setara dengan Yoona SNSD itu.

"Gilak, emang nggak ada obat kecantikan Dian Sastro. Foto bersandingpun (dengan Yoona) masih cantikan dia," komentar @cinelayunita. Sekedar informasi saat ini usia Dian Sastro menginjak usia 41 tahun sebagai kelahiran 1982. Sedangkan berusia 33 tahun karena kelahiran 1990.Semantara itu ada berbagai cara pola hidup yang harus diterapkan agar tetap awet muda, di antaranya sebagai berikut:Makan makanan sehat dengan banyak buah, sayuran, biji-bijian, dan protein. Hindari makanan cepat saji dan gula berlebih.Rutin berolahraga untuk menjaga kebugaran fisik dan fleksibilitas. Menurut WHO, minimal olahraga 150 menit per minggu.4.

