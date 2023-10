Vincent Rompies Berbagi Tips Atasi Kerontokan Rambut

Vincent awalnya mengalami kerontokan rambut, dimana garis rambut pada bagian dahi perlahan terkikis hingga tampak botak pada bagian depan.

Hal itu membuatnya tidak percaya diri dan kerap menggunakan topi untuk menutupi kebotakannya tersebut. Hingga akhirnya ia menemukan perawatan rambut yang tepat untuk mengatasi kerontokan dan kebotakan rambutnya dengan Erha Ultimate Hair Care.

“Setelah setahun rutin melakukan treatment dari Erha Ultimate Hair Center, progress nya bagus banget, sekarang kemana-mana udah jarang pake topi,” ucap Vincent Rompies selaku Duta Lebat Erha Ultimate Hair Center. headtopics.com

Adapun program perawatan rambut yang dijalankan rutin selama satu tahun oleh Vincent adalah Love is in the Hair Program dari Erha Ultimate Hair Center. Treatment yang dijalankan pada program ini adalah Extraordinhairy Growth Treatment, yaitu treatment pemberian serum growth factor yang bermanfaat untuk mengatasi kebotakan rambut parah.

Vincent pun turut hadir di acara Hairxhibition selaku Duta Lebat sekaligus berbagi cara mengatasi kebotakannya selama ini. Kehadiran Vincent pun disambut meriah oleh para pengunjung Mall Kota Kasablanka. headtopics.com

Event “Hairxhibition” diselenggarakan pada 16-22 Oktober di Kota Kasablanka, yang merupakan acara lanjutan dari Erha Hair Week yang sebelumnya diadakan pada tanggal 25 September-1 Oktober 2023 di Mall Kelapa Gading dan selanjutnya akan kembali diadakan pada tanggal 27 November-3 Desember 2023 di Mal Central Park.

Alisa Agustine selaku Head of Erha Ultimate Hair Center menjelaskan, “Kami sadar betul bahwa permasalahan rambut khususnya kerontokan dan kebotakan, saat ini merupakan masalah yang umum dialami".

