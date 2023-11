Video Viral Wanita Tanpa Busana Muslimah Ingin Masuk Masjid Nabawi

Liputan6.com, Jakarta - Top 3 berita hari ini mulai dari video viral yang memperlihatkan dua orang wanita tanpa mengenakan busana muslimah ingin memasuki area Masjid Nabawi, Kota Madinah, Arab Saudi hingga turis asing bagikan pengalaman terkena Bali Belly dan fakta menarik Gunung Cakrabuana. Berita pertama yang mencuri atensi adalah mengenai video yang diunggah oleh akun TikTok @.raudah_wisata dan kemudian dibagikan ulang di sejumlah akun media sosial termasuk di akun TikTok @sentramasjid.

official. Video mempelihatkan dua orang wanita tanpa mengenakan busana muslimah ingin memasuki area Masjid Nabaw

LİPUTAN6DOTCOM: Wanita Tanpa Hijab Ingin Masuk Masjid Nabawi, Video Viral di Media SosialBelum lama ini viral di media sosial video yang memperlihatkan dua orang wanita tanpa mengenakan busana muslimah dengan hijabnya ingin memasuki area Masjid Nabawi , Kota Madinah , Arab Saudi . Video itu diunggah oleh akun TikTok .raudah_wisata dan kemudian dibagikan ulang di sejumlah akun media sosial termasuk di akun TikTok sentramasjid.official. Akun tersebut menyebut hal itu terjadi karena dampak liberalisasi yang terjadi di Arab Saudi : “Dampak liberalisasi, Masuk hingga ke Masjid Nabawi . Lahaula wala quwwata illa billah,” tulis akun tersebut, Kamis, 16 November 2023. Di dalam video terlihat dua orang wanita berambut panjang dan pirang sedang berdiri dan ditanya-tanya oleh petugas keamanan Masjid Nabawi . Kedua wanita itu terlihat memakai baju lengan panjang dan celana panjang. Mereka sedang berdiskusi dengan seorang petugas keamanan masjid yang menjawab mereka dengan sabar dan tenang.

VIVACOİD: Viral Presiden China Banjir Pujian Gegara Lenyapnya Gelandangan di ASBelum lama ini Presiden China, Ci Jinping melakukan kunjungan ke San Francisco, Amerika Serikat (AS). Kunjungan ini menurut para pengamat bikin gelandangan AS 'hilang'.

LİPUTAN6DOTCOM: Asal Usul Skibidi Toilet, Animasi Viral di YouTube hingga Dibuat Jadi Meme dan GameBerikut ini penjelasan mengenai Skibidi Toilet, animasi absurd di YouTube, yang jadi tren di kalangan anak-anak saat ini.

LİPUTAN6DOTCOM: Viral Menu Makanan Pencegah Stunting di Depok Disorot Warganet, Anggarannya Tembus Rp4,4 MiliarMenu makanan untuk pencegahan stunting di Kota Depok viral dan menjadi sorotan warganet di media sosial. Ternyata anggarannya disebut-sebut mencapai Rp4,4 miliar

WOW_KEREN: Willy Dozan Sudah Minta Leon Jauhi Hal Negatif 3 Bulan Sebelum Dugaan Aniaya Pacar ViralLeon Dozan sudah resmi dipolisikan sang pacar, Rinoa Aurora Senduk, terkait dugaan penganiayaan. Di sisi lain, ayah Leon, Willy Dozan, sudah sempat mengingatkan sang putra agar menjauhi hal-hal negatif.

WOW_KEREN: Adik Leon Dozan Nonton Konser Coldplay Saat Dugaan Kakak Aniaya Pacar ViralAktivitas putri Willy Dozan, Nabilah Rahman Dozan di media sosial ikut jadi sorotan usai sang kakak, Leon Dozan dituding telah menganiaya pacar. Postingan terakhir Nabilah di konser Coldplay juga tak kalah menyita perhatian.

