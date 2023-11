VIDEO: Presiden Jokowi Pantau Pembangunan Bandara IKN, Ditargetkan Bisa Digunakan di Juni 2024

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

LIPUTAN6DOTCOM: Usai Pantau Pembangunan Kantor Presiden di IKN, Jokowi Bakal Groundbreaking Kompleks BI dan PLTSPresiden Jokowi juga diagendakan untuk menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum yang akan digelar di Kawasan IKN.

LIPUTAN6DOTCOM: VIDEO: Adakah Pesan Khusus yang Ingin Disampaikan di Balik Politik Meja Makan ala Presiden Jokowi?Penuh makna, ajakan makan siang Presiden Jokowi terhadap tiga Bakal Capres di Istana. Lalu apakah ada pesan khusus yang ingin disampaikan di balik politik meja makan ala Presiden Jokowi? Kita Diskusi bersama Zeki Rahmat.

LIPUTAN6DOTCOM: VIDEO: Ketiga Bacawapres Makan Siang Bersama Presiden Jokowi, Apa Saja Hal yang Dibahas?Presiden Jokowi mengajak ketiga Bakal Capres makan siang bersama di Istana. Sejumlah hal jadi sorotan. Lalu apa yang dibahas dalam makan siang bareng Jokowi itu?

LIPUTAN6DOTCOM: VIDEO: Presiden Jokowi Menegaskan Pemerintah Indonesia akan Terus Mengirimkan Bantuan untuk PalestinaPresiden Joko Widodo menegaskan Pemerintah Indonesia akan segera mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina, usai memburuknya konflik di Gaza. Jenis bantuan yang akan dikirimkan ke Palestina disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan rakyat Palestina.

LIPUTAN6DOTCOM: VIDEO: Presiden Jokowi Ingatkan Para Kepala Daerah untuk Tetap Netral dalam Pemilu 2024Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya netralitas seluruh Kepala Daerah di Pemilu 2024. Bagi yang terbukti tidak netral di Pemilu mendatang, maka akan dicopot dari jabatannya.

LIPUTAN6DOTCOM: VIDEO: Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot Jelang Kunjungan Presiden ke Bali, Jokowi Bilang BeginiPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pendapatnya mengenai pencopotan spanduk kampanye Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Bali selama kunjungan kerjanya ke wilayah tersebut pada Selasa (31/10/2023).

