VIDEO: Foto Satelit Kamp Jabalia Sebelum & Sesudah Dibombardir Israel

KOMPASTV: Israel Serang Kamp Pengungsi Jabalia, Direktur RS Indonesia di Gaza: Lebih dari 50 Orang TewasSerangan Israel ke kamp pengungsi Jabalia di Gaza Utara, dilaporkan menewaskan lebih dari 50 orang.

TVONENEWS: Israel Jatuhkan Bom ke Kamp Pengungsi Jabalia, Ratusan Warga TewasBerita Israel Jatuhkan Bom ke Kamp Pengungsi Jabalia, Ratusan Warga Tewas terbaru hari ini 2023-11-01 04:18:35 dari sumber yang terpercaya

CNNIDDAILY: Israel Hancurkan Kamp Pengungsi Jabalia, Ledakan Seperti Gempa BumiSalah seorang warga Jabalia, Ragheb Aqal, menggambarkan serangan Israel tersebut seperti gempa bumi.

Israel Serang Kamp Pengungsi Jabalia di Gaza, 50 Warga Palestina Tewas dan 150 TerlukaIsrael mengklaim bahwa serangan itu menewaskan Komandan Batalion Jabalia Hamas, Ibrahim Biari, serta menyebabkan terowongan bawah tanah yang digunakan oleh kelompok tersebut runtuh, merobohkan beberapa bangunan di dekatnya.

KOMPASCOM: Israel Serang Kamp Pengungsi Jabalia di Gaza, 50 Orang Dilaporkan TewasKamp pengungsi Jabalia adalah kamp pengungsi terbesar di Gaza. Kementerian Kesehatan Gaza menyebut serangan Israel menewaskan sedikitnya 50 orang.

LIPUTAN6DOTCOM: Israel Serang Kamp Pengungsi Jabalia di Gaza, Klaim Tewaskan Komandan Hamas Ibrahim BiariIsrael mengklaim bahwa serangan itu menewaskan Komandan Batalion Jabalia Hamas, Ibrahim Biari, serta menyebabkan terowongan bawah tanah yang digunakan oleh kelompok tersebut runtuh, merobohkan beberapa bangunan di dekatnya.

