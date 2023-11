Video di Balik Layar Syuting Adegan Ranjang Sung Hoon dan Jung Yoo Min

TV Video awalnya memperlihatkan Sung Hoon yang menggoda Jung Yoo Min dengan menyentuh punggung sang aktris berulang kali. Yoo Min membalas aksi Sung Hoon itu dengan memukul manja. WowKeren - "Perfect Marriage Revenge" baru-baru ini merilis video di balik layar yang memperlihatkan Sung Hoon dan Jung Yoo Min syuting adegan ranjang. Menariknya, Yoo Min tampak salah tingkah ketika Sung Hoon sudah menindihnya sebelum syuting dimulai.

Video lantas memperlihatkan Yoo Min dan Sung Hoon yang mulai berlatih adegan ranjang. Ketika tubuhnya ditindih Sung Hoon, Yoo Min begitu salah tingkah. Namun, sang aktris tetap memegang kancing baju Sung Hoon sesuai dengan arahan. Sung Hoon pun tampak ikutan malu ketika kancing bajunya terus dipegangi oleh Yoo Mi

