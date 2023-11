VIDEO: Detik-detik Serangan Udara Hamas Hantam Posko Pasukan Israel

Hingga saat ini sudah lebih dari 8.000 orang tewas akibat serangan bertubi-tubi Israel ke wilayah Gaza.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: CNNIDDAILY »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNNIDDAILY: VIDEO: Detik-detik Tank Israel Tembak Mobil Sipil di GazaSebuah mobil meledak ditembak sebuah tank di sekitar Al-Mughraqa, Gaza pada Senin (30/10).

Sumber: CNNIDdaily | Baca lebih lajut ⮕

TVONENEWS: Detik-detik Militer Houthi Yaman Turun Gunung Serang Israel, Tembak Drone dan Rudal BalistikBerita Detik-detik Militer Houthi Yaman Turun Gunung Serang Israel, Tembak Drone dan Rudal Balistik terbaru hari ini 2023-11-02 06:18:53 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews | Baca lebih lajut ⮕

CNBCINDONESIA: Detik-Detik Helikopter Apache Israel Hujani Rudal di GazaHelikopter Apache menembak di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas.

Sumber: cnbcindonesia | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Israel Klaim Komandan Hamas Tewas saat Serangan Kedua ke Kamp Jabalia, Hamas BantahHamas membantah klaim Israel yang menyebut berhasil menewaskan komandan senior saat melakukan serangan kedua ke kamp Jabilia.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Plafon Megah Rise Mall di Malaysia Runtuh Picu 3 Orang Terluka, Video Detik-Detik Insidennya ViralPlafon atau langit-langit Megah Rise Mall di Petaling Jaya dilaporkan runtuh pada Sabtu (28 Oktober 2023) sore waktu setempat.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

CNNIDDAILY: VIDEO: Detik-detik Evakuasi Warga Gaza usai Perbatasan Rafah DibukaPenyeberangan Rafah yang menjadi perbatasan antara Jalur Gaza dengan Mesir akhirnya dibuka untuk pertama kalinya, Rabu (1/11).

Sumber: CNNIDdaily | Baca lebih lajut ⮕