Van de Beek Siap Pindah dari Manchester United

Van de Beek telah berjuang untuk mendapatkan kesempatan di United sejak bergabung dengan klub pada masa pemerintahan Ole Gunnar Solskjaer dengan kepindahan senilai £35 juta dari Ajax. Namun, karier pemain Belanda itu di Inggris diganggu oleh cedera dan performa buruknya, termasuk peminjamannya ke Everton yang terhenti sebelum waktunya.Van de Beek tidak lagi menjadi pilihan utama di United selama setahun terakhir meskipun Ten Hag sebelumnya bekerja dengan gelandang tersebut di Ajax.

Kemunculan Kobbie Mainoo baru-baru ini di jantung lini tengah United semakin mempersulit Van de Beek untuk mendapatkan menit bermain di tim utama dan dia sekarang bersiap untuk pindah dari klub.Dia baru-baru ini mengklaim dia siap meninggalkan United setelah hanya tampil enam kali sebagai starter di Liga Premier dalam tiga tahun dan Ten Hag setuju bahwa kepindahan mungkin merupakan pilihan terbaik. “Saya bisa melihat dia harus bermain untuk kariernya dan untuk segalanya,” kata Ten Hag pada konferensi pers pada hari Jumat menjelang perjalanan akhir pekan timnya ke Newcastl





