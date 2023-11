Usia Anak Baru Sebulan, Gaya Parenting Jess No Limit dan Sisca Kohl Buat Ketar-Ketir

Hal itu terlihat usai Jess berbagi video baru yang merekam perkembangan sang putri. Tak disangka, putri Jess yang baru berusia sebulan itu sudah bisa tengkurap dan mengangkat kepalanya. BACA JUGA... "13 Oktober 2023 Umur 35 Hari @sophianolimit tummy time bersama papa @jessnolimit dan mama @siscakohl 👶🏻🥰," tulis Jess lewat akun Instagram pribadinya, Selasa (1/11) sembari mengunggah video Sophia.

"Ya allah 35hari udaj di tengkurepin,, anak ku 4 bulan baru tengkurep," kata @nu**."Kunafa br lahir da dsiksa 😢😢😢," ujar @rr**."Kalo di kampung saya kena hujat 35 hr tummy time. Saya aja nyolong² 😂," komentar @im**."Loh emng boleh langsung ditengkurepin?" tanya @qr**."4bulan lebih leher bayi ku baru tegap,, soalnya waktu bayi 'gak boleh gini,gak boleh gitu, nanti lcengklak, masih bayi'" imbuh @nu**.

Pasangan sultan itu memberi anak mereka nama Sophia Eleanor Justin. Kini, usia Sophia memasuki 35 hari. Tetapi, cara parenting Jess dan Sisca sudah membuat banyak orang ketar-ketir. Jess bahkan membiarkan putri kecilnya itu terbaring di karpet. Jess menyebut Sophia saat itu sedang melakukan tummy time. Melihat perkembangan pesat Sophie, Jess terdengar sangat semringah.

