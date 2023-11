Usai 2 Kali Beruntun Kalahkan Gregoria, PV Sindhu Takluk dari Cedera Lutut

Peraih medali perak Olimpiade Rio 2016 itu tampil bagus pada Arctic Open 2023 di Finlandia dengan mencapai semifinal dan juga semifinal Denmark Open 2023. Sindhu bahkan menaklukkan tunggal putri terbaik Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, dalam dua turnamen beruntun pada Denmark Open 2023 dan French Open 2023.

Namun, dia memilih mundur di tengah pertandingan babak kedua French Open 2023 melawan Supanida Katethong (Thailand) dengan skor 21-18, 1-1. Setelah mengundurkan diri di tengah pertandingan yang jarang terjadi dalam kariernya, pebulu tangkis 28 tahun itu mengatakan pada Selasa (31/10/2023) bahwa hasil pemindaian menunjukkan adanya gangguan pada lutut kirinya."Setelah kembali dari Prancis dan menjalani pemindaian lutut, kami menemukan ada masalah di lutut kiri saya," kata Sindhu dilansir dari Indian Express.

"Kalau dipikir-pikir, kecolongan dalam pertandingan adalah keputusan terbaik," tulis Sindhu dalam unggahan di akun Instagramnya. Baca Juga: Link Live Streaming Hylo Open 2023 - Mulai Pukul 16.00 WIB, 4 Wakil Indonesia Berjuang Rebut Tiket Perempat Final

"Dokter menyarankan istirahat beberapa minggu sebelum saya mulai berlatih lagi. Istirahat juga merupakan kesempatan untuk fokus pada Olimpiade mendatang." Sindhu mengatakan pada hari cederanya bahwa dia selalu bangga selama kariernya dengan menggunakan waktu istirahat medis atau jeda cedera yang minimal.

