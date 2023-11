Update Terbaru Harga BBM di SPBU Shell, BP, dan Vivo Hari Ini, 2 November 2023

580 per liter.Harga BBM di SPBU Pertamina se-Jawa Hari Ini, 25 Oktober 2023:…Banten, Tangerang Kota

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: TRIBUNNEWS »

:

JAWAPOS: Kompak Turun, Ini Harga BBM Pertamina, Shell, VIVO, dan BP AKR per November 2023Harga Pertamax turun sebesar Rp 600 menjadi Rp 13.400 per liter dari sebelumnya Rp 14.000 per liter pada bulan Oktober 2023.

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: Harga BBM Pertamina, Shell, dan Vivo Kompak Turun Per November 2023Harga BBM

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASTV: Cek Harga BBM Pertamina, Shell, dan BP AKR Terbaru per 1 November 2023Informasi terbaru dan lengkap tentang penyesuaian harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, dan BP AKR mulai 1 November 2023.

Sumber: KompasTV | Baca lebih lajut ⮕

CNNIDDAILY: Mengekor Pertamina, BP dan Shell Juga Turunkan Harga BBM 1 NovemberShell Indonesia dan British Petroleum mengikuti langkah PT Pertamina (Persero) dalam menurunkan harga BBM yang mereka jual.

Sumber: CNNIDdaily | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Daftar Lengkap Harga BBM Terbaru 1 November 2023 di SPBU Pertamina, Shell, dan BP-AKRHarga BBM di sejumlah SPBU maulai hari ini 1 November 2023 turun. Perlu dicatat, harga BBM terbaru yang turun ini untuk jenis non-subsidi di SPBU Pertamina, Shell, dan BP-AKR.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Harga BBM Shell dan BP-AKR Turun per Hari Ini 1 November 2023, Ini DaftarnyaHarga BBM Shell dan BP-AKR juga turun untuk semua jenis mulai hari ini 1 November 2023, berapa saja daftar harga BBM terbarunya?

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕