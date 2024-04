Update Drama Jersey Timnas Indonesia 2024, Sang Produsen Erspo Akhirnya Langsung Keluarkan Gebrakan Gila, Katanya...

Produsen jersey Timnas Indonesia 2024, Erspo angkat bicara soal polemik drama jersey timnas yang dikritik oleh beberapa tokoh sepak bola papan atas tanah air. Mengaku siap berkolaborasi dengan berbagai pihak dan pemangku kepentingan, untuk menghadirkan desain inovatif yang sesuai dengan identitas visual pada jersey Timnas.

"Kami menyampaikan terima kasih atas seluruh kritik dan masukan yang diberikan, khususnya dari para penggemar sepak bola di tanah air," kata Sadad, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima pewarta, Selasa (2/4/2024). "Karena itu, untuk desain berikutnya yang rencananya akan mulai diluncurkan pada pertengahan tahun ini, Erspo siap menjalin kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan sepak bola agar apparel resmi timnas Indonesia semakin baik dan terus menjadi kebanggaan kita semua," jelasnya

