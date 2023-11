UP Tambah 4 Prodi Baru dan Guru Besar pada 2023

Rektor UP, Prof. Edie Toet Hendratno mengatakan pencapaian UP selama tahun 2023 cukup menggembirakan. Karena, UP telah meraih akreditasi Unggul dari BAN-PT.Pertahankan akreditasi unggul pada 2024

Dia menyampaikan, UP perlu menghimpun kekuatan bersama untuk berkompetisi dan menyelaraskan langkah, agar pada tahun 2024 bisa mempertahankan akreditasi Unggul. Fokus kegiatan UP, sebut dia, pelestarian nilai Pancasila, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan pengembangan wirausaha berbasis kerakyatan yang sudah tepat untuk memberikan kekhasan pada nama Universitas Pancasila.

