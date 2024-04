Understanding Zakat and Its Recipients

Zakat is a specific portion of wealth that must be given by every Muslim when it meets the specified conditions. Zakat is a form of charity that is given to those who are eligible to receive it, known as asnaf. The asnaf include the poor and the needy. The poor are those who have almost nothing and are unable to meet their basic needs such as clothing, food, and shelter. They are typically unemployed or have low income.

The needy are those who have some wealth but it is not enough to meet their basic needs. They usually have a job or a business, but their income is insufficient

