Understanding the Stages and Symptoms of Menopause

MENOPAUSE is a biological process that occurs in all women. There are three stages before entering menopause, including perimenopause, menopause, and postmenopause. During these three stages, women will experience physical and mental symptoms. These symptoms can occur before or after entering the postmenopausal phase. The symptoms experienced during the perimenopause phase include sleep disturbances, hot flashes, and excessive sweating at night.

These symptoms will appear 3-5 years before entering menopause. After five years and the menstrual cycle stops for 12 months, it can be confirmed that the woman has entered menopause. The symptoms that will arise include pain after sexual intercourse, decreased sexual desire, excessive sweating at night, insomnia, and the emergence of depression and anxiety disorders





