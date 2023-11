Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia

Setahun diundangkan dan berlaku. "Tak ada kata terlambat", mungkin pernyataan tersebut adalah kalimat yang tepat untuk "merayakan" pengundangan UU PDP. Bukan tanpa alasan, mengingat UU PDP adalah salah satu regulasi termuda di dunia yang mengatur perlindungan data pribadi dibandingkan dengan regulasi serupa di negara lainnya, sebut saja General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa dan Privacy Act yang diterbitkan Australia.

Sejalan dengan amanat Pasal 28 G Ayat (1) UUD RI 1945, penerbitan UU PDP menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia yang menandakan bahwa pemerintah menjamin perlindungan data pribadi yang merupakan bagian dari hak perlindungan diri pribadi. Bukan tidak mungkin ke depan Indonesia akan semakin dekat dengan

